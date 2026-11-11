Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, i due romanzi thriller sequestrati in casa Di Vita erano di Sara

Erano di Sara Di Vita i due romanzi thriller sequestrati dagli investigatori il 6 novembre nell’abitazione della famiglia a Pietracatella, poco prima del dissequestro della casa. È quanto si apprende da fonti qualificate. Si tratta di ‘Come uccidono le brave ragazze’ e ‘Una brava ragazza è una ragazza morta’, due romanzi della scrittrice britannica Holly Jackson. I volumi sono stati acquisiti dalla Squadra Mobile diretta da Marco Graziano insieme a due vecchi telefoni cellulari durante l’ultima attività compiuta dagli investigatori nell’abitazione di via Risorgimento prima della restituzione delle chiavi a Gianni Di Vita.

La circostanza che i libri appartenessero a Sara, morta a 15 anni il 27 dicembre 2025 insieme alla madre Antonella Di Ielsi, deceduta il giorno successivo, è ritenuto elemento di interesse dagli investigatori. La Procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti nell’indagine sulla morte di madre e figlia, ricondotta dagli accertamenti medico-legali a un’intossicazione acuta da tossine del ricino. La casa della famiglia Di Vita è stata dissequestrata il 6 novembre dopo oltre dieci mesi.

Audizioni a professori e amici di Sara

Professori, compagni di scuola e amici di Sara Di Vita sono stati convocati in Questura a Campobasso per essere ascoltati dagli investigatori sui contenuti pubblicati dalla quindicenne su TikTok nei mesi precedenti alla sua morte. L’obiettivo è comprendere se alcuni messaggi e repost condivisi dalla ragazza sul social avessero un collegamento con la sua vita e con i rapporti familiari oppure se si trattasse di contenuti senza un particolare significato personale. Tra questi ci sono le frasi “siamo tutti figli di un divorzio”, accompagnata dall’emoticon di un cuore spezzato, e “quando esco di casa farò sempre un respiro di sollievo”.

Alcuni dei contenuti presenti sul profilo TikTok di Sara sono stati mostrati oggi da Ore 14 su Rai 2. A maggio 2025 la ragazza aveva condiviso un contenuto nel quale scriveva: “A volte guardo i miei genitori e penso a tutti gli immensi sacrifici che fanno per me e ne sarò sempre grata”, seguito però dalla frase “quando esco di casa farò sempre un respiro di sollievo“. Ad agosto aveva ripostato una domanda in inglese: “Sono una cattiva persona, sono io il problema?“. A novembre aveva invece condiviso parole d’amore rivolte ad Antonella: “A mia madre, l’amore della mia vita”.Il 25 dicembre, giorno di Natale, quando Sara ha cominciato a stare male, sul suo profilo compare il repost di una canzone di Marracash accompagnato dalla frase “siamo tutti figli di un divorzio” e dal cuore spezzato. Gli investigatori stanno cercando ora di ricostruire il contesto nel quale quei contenuti furono condivisi, ascoltando persone che conoscevano e frequentavano la quindicenne.