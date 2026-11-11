Sono morti due operai al lavoro in un cantiere della ricostruzione, a Fontecchio, in provincia del L’Aquila. Un terzo, inizialmente disperso sotto le macerie, è stato estratto vivo. Sarebbe crollata una porzione dello stabile da ristrutturare, dove erano impegnati sei operai, di questi solo tre sono riusciti a salvarsi immediatamente. Sul posto si è recato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase. Il cantiere fa riferimento agli interventi per la ricostruzione post sisma 2009.
L’Aquila, morti due operai nel crollo di una porzione di uno stabile
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Estratto vivo terzo da sotto le macerie