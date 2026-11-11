L’Aquila, morti due operai nel crollo di una porzione di uno stabile

Sono morti due operai al lavoro in un cantiere della ricostruzione, a Fontecchio, in provincia del L’Aquila. Un terzo, inizialmente disperso sotto le macerie, è stato estratto vivo. Sarebbe crollata una porzione dello stabile da ristrutturare, dove erano impegnati sei operai, di questi solo tre sono riusciti a salvarsi immediatamente. Sul posto si è recato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase. Il cantiere fa riferimento agli interventi per la ricostruzione post sisma 2009.