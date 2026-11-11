“Il genocidio contro gli italiani e la bomba nell’auto di Meloni”: le minacce nella email con gli allarmi bomba a scuola

Genocidio degli italiani e minacce alla premier Meloni. C’è anche questo nella e-mail con allarmi bomba inviata a centinaia di scuole in tutta Italia. “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi”, si legge all’inizio della lettera. Le minacce, dai toni particolarmente violenti, hanno fatto scattare gli interventi di polizia e carabinieri, impegnati nelle bonifiche degli istituti segnalati per verificare l’eventuale presenza di esplosivi. Gli accertamenti sono in corso in moltissime città italiane. Al momento, il contenuto della comunicazione resta da verificare e le forze dell’ordine stanno lavorando per escludere qualsiasi pericolo per studenti, insegnanti e personale scolastico.

“Una bomba nell’auto del vostro primo ministro”

“Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani“. È un altro passaggio della email che è stata recapitata a diversi istituti scolastici. “Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge ancora nel testo della email. “L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”, prosegue il testo. Poi le minacce a Giorgia Meloni: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. “Dopodiché – conclude la email – finiremo i sopravvissuti a coltellate”.