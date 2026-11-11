Femminicidio Scialdone, ergastolo per l’ex compagno Bonaiuti in appello bis

Ergastolo per Costantino Bonaiuti, condannato dalla Corte d’assise d’appello di Roma per l’omicidio dell’ex compagna Martina Scialdone, per cui è stata riconosciuta anche la premeditazione, precedentemente esclusa. Scialdone fu uccisa il 13 gennaio 2023, davanti a un locale all’Appio Latino.

La nuova sentenza arriva dopo che la Cassazione aveva disposto un secondo processo d’appello, accogliendo il ricorso del procuratore generale. Al centro della decisione, il riconoscimento della premeditazione, aggravante esclusa nel precedente giudizio. In primo grado Bonaiuti era stato condannato all’ergastolo e nel successivo grado di giudizio la pena era stata ridotta a 24 anni e otto mesi.