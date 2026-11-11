Femminicidio Martina Carbonaro, l’ex in aula: “L’ho colpita per un messaggio in chat”

Colpita alle spalle dopo aver ricevuto sul cellulare il messaggio di un altro ragazzo. Così Alessio Tucci ha raccontato davanti alla Corte d’assise di Napoli l’omicidio di Martina Carbonaro, la sua ex fidanzata di 14 anni, uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola. Dopo la prima udienza, segnata da insulti e minacce tra le famiglie, l’imputato aveva partecipato alle successive in videocollegamento dal carcere. Questa volta ha parlato in aula, protetto da un paravento. I familiari della vittima hanno ascoltato in silenzio per quasi due ore, fino alla fine dell’esame. “Come hai ucciso a mia figlia devi ucciderti pure tu, bastardo”, ha urlato la madre della giovane, Fiorenza Cossentino. Il padre Marcello Carbonaro gli ha chiesto: “Ti hanno dato il premio? Ti hanno messo pure a lavorare?”.

Il messaggio era arrivato sul telefono di Martina mentre i due si trovavano nel casolare abbandonato vicino allo stadio comunale di Afragola. A scriverle era un ragazzo veneto conosciuto di recente dalla ragazza in chat e mai incontrato di persona. “Lei mi disse che lo aveva contattato, che provava qualcosa per lui e di essere confusa”, ha raccontato Tucci. Ha spiegato di aver cercato di abbracciare la 14enne, che lo ha respinto. L’ha quindi colpita violentemente con una pietra, ha confermato al pm di Napoli Nord Alberto Della Valle. Alla domanda su quanti colpi avesse sferrato ha risposto: “Tre o quattro”.

L’aggressione è iniziata nel corridoio ed è proseguita in una stanza, dove Tucci ha spostato la ragazza. “Subito dopo che ho scagliato l’ultimo colpo mi sono gelato, sono andato vicino e non dava segni, e sono andato nel panico”, ha detto.Sulle ragioni dell’omicidio Tucci ha sostenuto di non avere una spiegazione: “Avevo un mostro dentro di me e ho fatto una cosa del genere. Non so dare una spiegazione razionale”, ha dichiarato. Ha parlato di rabbia, senza considerarla una giustificazione, e di una cura psichiatrica per comprendere il proprio gesto. “Non ero in me. Non l’ho fatto ragionando o pensando”, ha affermato.

Tucci ha ammesso di aver nascosto il corpo e il cellulare della ragazza, di essersi liberato di una maglietta e di un telo di cellophane e di aver cancellato la memoria del proprio telefono, sostenendo che fosse una sua abitudine. Il pm gli ha contestato anche i messaggi offensivi e le minacce rivolti a Martina e all’altro ragazzo nei giorni precedenti. “Sono parole da ragazzi”, ha replicato l’imputato, ammettendo anche uno schiaffo dato alla 14enne durante un litigio precedente. Il difensore Mario Mangazzo ha sottolineato che la confessione conferma quelle precedenti e trova riscontri nelle indagini. Il processo riprenderà il 24 novembre con i testimoni delle parti civili e della difesa, tra cui la sorella di Tucci.