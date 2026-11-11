Ex Ilva, niente accordo sulla cassa integrazione: convocati tre giorni di assemblee a Taranto

Si apre una nuova fase di confronto per i lavoratori dell’ex Ilva dopo la fumata nera al tavolo del Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria. Sindacati e azienda non hanno raggiunto un’intesa sulla richiesta di Cigs che riguarda 8.622 dipendenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Le organizzazioni sindacali hanno firmato un verbale di mancato accordo, contestando l’assenza di garanzie sulle prospettive industriali e sulle modalità di gestione dell’ammortizzatore sociale. Ora l’attenzione si sposta sulla convocazione a Palazzo Chigi, mentre a Taranto sono state annunciate tre giornate di assemblee con i lavoratori.

Ex Ilva, mancato accordo sulla Cigs per 8.622 lavoratori

L’incontro al Ministero del Lavoro si è concluso senza un’intesa tra le parti. Al centro della discussione la richiesta di cassa integrazione straordinaria per l’intero perimetro di 8.622 dipendenti, una misura che i sindacati hanno contestato anche per l’assenza di indicazioni chiare sul futuro degli stabilimenti siderurgici. “Abbiamo detto che non c’erano le condizioni per accordare una cassa per 8.622 persone e per le ricadute sull’indotto, proprio perché ancora non sono chiarite le prospettive degli stabilimenti, degli impianti siderurgici”, ha spiegato Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della Fiom-Cgil. Tra le criticità indicate anche il pagamento diretto della prestazione e la mancanza di risposte sulle richieste relative agli aspetti sociali, alla salute, alla sicurezza e all’ambiente.

Manifestazione dei metalmeccanici di Fim, Fiom e Uilm davanti a Palazzo Chigi (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Anche la Uilm ha confermato il mancato accordo. Guglielmo Gambardella, segretario nazionale del sindacato, ha sottolineato che il confronto è comunque servito a ottenere impegni precisi da parte dell’Inps e dell’azienda per la gestione della cassa integrazione. In particolare, Acciaierie d’Italia si sarebbe impegnata a rispettare le comunicazioni necessarie per evitare ritardi nell’erogazione del sussidio. “Non ci possiamo permettere neppure un giorno di ritardo rispetto all’erogazione del sussidio”, ha affermato.

I sindacati chiedono garanzie su pagamenti, rotazioni e rientri

La mancata intesa è stata motivata anche dall’assenza di garanzie concrete per i dipendenti coinvolti. Per l’Ugl Metalmeccanici, la firma del verbale rappresenta una scelta di responsabilità. “Non possiamo firmare senza garanzie reali su rotazione e rientri”, ha dichiarato il vicesegretario nazionale Daniele Francescangeli. Il sindacalista ha comunque precisato che il mancato accordo non pregiudica l’erogazione della Cigs per gli 8.622 lavoratori diretti coinvolti, che continueranno ad avere accesso alla prestazione prevista dalla legge. L’Ugl ha annunciato che vigilerà sull’applicazione del provvedimento da parte dell’amministrazione aziendale, coinvolgendo anche le strutture territoriali e le rappresentanze sindacali.

(Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

La Fiom ha ribadito che l’aumento dei lavoratori interessati dalla cassa integrazione, rispetto ai precedenti 4.450, non può essere accettato senza un quadro industriale definito. “Fino ad oggi unitariamente abbiamo sottoscritto accordi di cassa integrazione a fronte di impegni industriali precisi. Oggi purtroppo non c’era nulla di tutto questo”, ha osservato Scarpa, chiedendo che vengano chiariti anche i contenuti delle proposte vincolanti presentate per l’acquisizione degli stabilimenti.

Fim: “Il 12 novembre sarà il vero banco di prova”

Più concentrata sugli aspetti operativi della misura la posizione della Fim Cisl. Il segretario nazionale Valerio D’Alò ha definito il confronto un incontro tecnico, sottolineando l’importanza delle rassicurazioni ricevute dall’Inps sulla gestione di un numero così elevato di lavoratori in cassa integrazione. “Per noi il prossimo giorno 12, data dei pagamenti, sarà il vero banco di prova”, ha dichiarato. D’Alò ha riconosciuto l’impegno del Ministero e dell’Inps per garantire la continuità salariale, ma ha ribadito che la cassa integrazione non può rappresentare una soluzione al problema produttivo. “Si esce dalla cassa integrazione con il lavoro”, ha sottolineato, chiedendo chiarezza sui piani industriale, ambientale e sociale e il rilancio della produzione di acciaio in maniera compatibile con le esigenze del territorio.

Attesa per Palazzo Chigi, a Taranto tre giorni di assemblee

Le organizzazioni sindacali chiedono ora una convocazione urgente a Palazzo Chigi, per affrontare le prospettive industriali e dare seguito agli impegni assunti nel verbale del 27 ottobre. Il confronto dovrà riguardare anche le proposte vincolanti per il futuro degli stabilimenti e le misure sociali a tutela dei dipendenti.

Palazzo Chigi (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Nel frattempo, i sindacati hanno annunciato un calendario di assemblee. “A seguito dell’incontro presso il Ministero del Lavoro, avente all’ordine del giorno l’esame congiunto relativo alla Cassa Integrazione per i lavoratori di ADI in A.S., e in attesa della nuova convocazione a Palazzo Chigi, convochiamo per martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 novembre le assemblee con tutti i lavoratori presso il Consiglio di Fabbrica dello stabilimento”, si legge nella comunicazione sindacale. Nei prossimi giorni saranno comunicate anche le date delle assemblee dedicate ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e a quelli dell’appalto.