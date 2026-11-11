Delitto di Garlasco, il legale di Venditti: “Testimonianza con 14 mesi di ritardo ai limiti dell’indecenza”

“Arriva questa testimonianza con 14 mesi di ritardo, ai limiti dell’indecenza, ai limiti dell’attentato alla vita di una persona”: sono le parole dell’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, parlando con i giornalisti a Pavia, dove oggi il suo assistito è sentito dalla Procura come persona informata dei fatti nel filone sul presunto insabbiamento delle indagini su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco.

Per il legale l’audizione arriva troppo tardi. “Quello che avrebbero dovuto fare prima di rovinargli la vita lo fanno oggi, dopo due archiviazioni, tre tribunali del riesame, una Cassazione”, ha spiegato. Aiello ha detto di non sapere su cosa verterà la testimonianza e ha criticato l’esposizione mediatica delle audizioni. “Le testimonianze qui si fanno, si filmano e poi vanno sulle trasmissioni la sera”, ha aggiunto. “Il mio assistito è una persona che per anni ha servito la giustizia e continuerà a farlo“, ha concluso.

“Sono ovviamente sollevato, ma comunque sempre amareggiato, molto amareggiato per tutto quello che sta succedendo”, ha detto l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti entrando al palazzo di giustizia di Pavia. Alla domanda se questa giornata dovesse arrivare prima, Venditti ha risposto “Sì, 14 mesi prima”.