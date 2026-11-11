Delitto di Garlasco, ex pm Venditti in tribunale a Pavia: “Sollevato ma sempre amareggiato”

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti arriva in tribunale a Pavia con il suo difensore, l’avvocato Domenico Aiello, per essere sentito dalla procura come persona informata dei fatti nel filone sul presunto insabbiamento delle indagini sul delitto di Garlasco tra il 2016 e il 2017. “Ovviamente sollevato, ma comunque sempre amareggiato, molto amareggiato per tutto quello che sta succedendo”, ha detto entrando. Alla domanda se questa giornata dovesse arrivare prima, ha risposto “sì, sì, sì. Dove arrivare 14 mesi prima”.