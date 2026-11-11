Ciro Grillo, sentenza a rischio per irregolarità formali: domani la decisione

Una presunta irregolarità formale nella sentenza di primo grado rischia di condizionare l’avvio del processo d’appello a carico di Ciro Grillo e dei tre amici condannati per violenza sessuale di gruppo. La Corte d’appello di Sassari è chiamata domani a esaminare le eccezioni sollevate dalle difese, a partire dalla mancata firma del magistrato Alessandro Cossu sul provvedimento del tribunale di Tempio Pausania. Una circostanza che, secondo gli avvocati, potrebbe determinarne la nullità della sentenza di primo grado e aprire la strada al rinvio dell’udienza.

La vicenda giudiziaria riguarda le accuse di stupro di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese, che aveva 19 anni all’epoca dei fatti, avvenuti nel luglio 2019 a Porto Cervo. Per l’episodio, nel settembre 2025, Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta erano stati condannati a otto anni di reclusione. A Francesco Corsiglia erano stati inflitti sei anni e sei mesi. Le contestazioni delle difese sono contenute in cinque atti di appello, per un totale di circa mille pagine, depositati dai legali Alessandro Vaccaro, Enrico Grillo, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu. Tra i punti sollevati, proprio l’assenza della sottoscrizione di Cossu, uno dei tre componenti del collegio giudicante e coestensore della motivazione, oggi trasferito ad Asti. Oltre alla questione della firma, i ricorsi contengono ulteriori eccezioni e istanze di nullità che saranno sottoposte alla Corte. Per la parte civile è attesa in aula l’avvocata Giulia Bongiorno, che assiste la studentessa.