Allarmi bomba nelle scuole, la preoccupazione dei genitori a Roma

Allarmi bomba, scuole in tilt genitori avvisati dai messaggi via chat “Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio all’interno di un sacchetto di plastica un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”. E’ il messaggio e-mail che questa mattina gli istituti scolastici (materne, medie e superiori) di Roma si trovati nella posta elettronica Un messaggio spedito via pec che ha mandato in tilt la città per un paio di ore. I genitori degli alunni sono stati costretti ad andare a prendere d’urgenza i propri figli dopo un messaggio mandato dalle insegnanti sulle chat whatsapp delle varie classi. “Mi è arrivato un messaggio questa mattina – ci racconta una mamma dell’istituto comprensivo Gentileschi di Centocelle – ci chiedevano di andare a prendere urgentemente i bambini a seguito di un allarme bomba. Sinceramente non ho pensato se fosse vero o meno, sono corsa come tutti gli altri”. Sul posto carabinieri e artificieri per le operazioni di verifica e bonifica.