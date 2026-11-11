Allarmi bomba in oltre 6mila scuole, giovedì istituti aperti

Oltre 6.000 scuole italiane, dal Nord al Sud, hanno ricevuto questa mattina una mail che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo negli edifici. L’allarme, arrivato quasi contemporaneamente intorno alle 10, ha fatto scattare le procedure di emergenza. In diversi istituti gli studenti sono stati evacuati, mentre polizia e carabinieri hanno effettuato verifiche e bonifiche, tutte con esito negativo. L’unica regione non coinvolta è il Trentino-Alto Adige. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha invitato alla prudenza, spiegando che è prematuro parlare di una regia comune dietro le segnalazioni.

Evacuazione di una scuola a Torino, 11 novembre 2026 (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

La mail firmata da Mikhail Andropov

Nel testo, inviato alle caselle di posta elettronica degli istituti, l’autore si presentava come “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” e minacciava un attacco contro gli italiani. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, si leggeva nella mail, che sosteneva di aver collocato “all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”. Sempre nello stesso messaggio c’era un altro avvertimento: “Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”.

Subito dopo i presidi hanno contattato le forze dell’ordine e disposto, in diversi casi, l’uscita precauzionale degli alunni. “Si tratta evidentemente di un mitomane”, ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. La Digos e i Ros indagano per risalire all’origine dei messaggi, coordinati dalle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo dei vari distretti, dove già, in alcuni casi, sono già arrivate le prime informative. Nella sola Capitale, sono state impegnate oltre cento pattuglie della polizia locale. Oltre 60 gli interventi: gli agenti hanno supportato le evacuazioni e gestito la viabilità, andata letteralmente in tilt intorno agli istituti scolastici.

La risposta di Crosetto agli allarmi bomba

Sull’ondata delle segnalazioni degli allarmi è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “La strategia è creare delle preoccupazioni. È troppo facile, chiunque di noi, con i mezzi e gli strumenti che ci sono, può mandare una mail a una scuola, a un asilo, a una compagnia aerea, e dire ‘c’è una bomba’. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini”.

“Non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o cose ostile, ci sono anche i mitomani, i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città. Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e le cose che sono frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”, ha detto a margine del convegno ‘Il Paese che cambia’.

Crosetto ha poi ricordato l’impegno del governo e degli organismi di sicurezza contro le minacce informatiche, sottolineando la difficoltà di tenere il passo con l’evoluzione tecnologica. “Come Difesa stiamo lavorando su questi temi da anni, continuiamo a lavorarci, lo fa anche il Governo, lo fa il comparto di sicurezza, lo fa la Polizia Postale, l’Acn, ognuno con i suoi compiti e le sue divisioni. Il problema è che la tecnologia ha una velocità tale che stare dietro alla possibilità delle minacce diventa sempre più difficile”.

Il ministro ha annunciato un’informativa al Parlamento: “Andrò a parlare proprio su questi temi al Parlamento: farò una mia relazione al Parlamento, in modo tale da poter dire in una sede formale tutte quelle che sono le mie preoccupazioni, che sono forse di più di quelle che ho enunciato e prenderò l’occasione del Parlamento per dire tutto ciò che penso su questo periodo in cui stiamo vivendo”.

Allarmi analoghi nel Regno Unito

Allarmi analoghi sono stati segnalati anche nel Regno Unito: secondo i media britannici, email con minacce sono arrivate a 470 scuole in Scozia e 300 in Irlanda del Nord, dove gli alunni sono stati rimandati a casa. Intanto scuole aperte domani in tutta Italia, confermano fonti del ministero dell’Istruzione e del Merito che sottolineano che “non ci sono motivi” per tenere gli istituti chiusi.