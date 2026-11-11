Allarmi bomba in oltre 100 scuole d’Italia: da Milano a Roma, in corso evacuazioni e bonifiche – La diretta

Una e-mail ha fatto scattare diversi allarmi bomba in molte oltre 100 scuole di tutta Italia, a partire da Roma e provincia. Coinvolti anche istituti di Napoli, nel Milanese e in altre regioni. Sono in corso da parte di polizia e carabinieri le evacuazioni in via cautelativa, le bonifiche e la messa in sicurezza. Disagi per le famiglie, che sono state chiamate per andare a riprendere i figli alle primarie e agli asili nido.

Il caso segue quello della scorsa settimana che ha avuto per protagonisti svariati voli in tutta Europa. Anche in quel frangente, a seminare il panico era stata una mail a firma “Combattenti dello Stato Maschile“.

La mail ricevuta dalle scuole: “Siamo venuti per annientarvi”

Il testo della mail di minaccia ricevuta dalle scuole.