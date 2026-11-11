Allarmi bomba in oltre 100 scuole d’Italia: da Milano a Roma, in corso evacuazioni e bonifiche – La diretta

Una e-mail ha fatto scattare diversi allarmi bomba in molte oltre 100 scuole di tutta Italia, a partire da Roma e provincia. Coinvolti anche istituti di Napoli, nel Milanese e in altre regioni. Sono in corso da parte di polizia e carabinieri le evacuazioni in via cautelativa, le bonifiche e la messa in sicurezza. Disagi per le famiglie, che sono state chiamate per andare a riprendere i figli alle primarie e agli asili nido.
Il caso segue quello della scorsa settimana che ha avuto per protagonisti svariati voli in tutta Europa. Anche in quel frangente, a seminare il panico era stata una mail a firma “Combattenti dello Stato Maschile“.
La mail ricevuta dalle scuole: “Siamo venuti per annientarvi”
L’allarme bomba nelle scuole “sta provocando disagi enormi ai cittadini e danni economici ingenti alle famiglie”. Lo ha denunciato il Codacons, che evidenzia la situazione di caos scoppiata oggi in Italia. “L’evacuazione degli istituti scolastici coinvolti e la sospensione delle lezioni ha costretto i genitori, allertati dalle scuole, a ricorrere a permessi sul lavoro o giorni di ferie per riprendere i propri figli, oppure a rivolgersi a baby sitter sostenendo costi non previsti – ha spiegato il Codacons – Una situazione che determina ripercussioni significative sull’organizzazione quotidiana di migliaia di famiglie, soprattutto per quei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano e non possono contare su una rete di supporto familiare. L’interruzione improvvisa delle attività scolastiche comporta infatti la necessità di trovare in tempi rapidissimi una soluzione alternativa per la custodia dei minori, con inevitabili conseguenze sia sul piano lavorativo che su quello economico. Ai disagi immediati si aggiungono danni economici ingenti per i costi indiretti legati alla perdita di ore lavorative, all’utilizzo di permessi e all’eventuale ricorso a servizi di assistenza privata. Spese impreviste che, soprattutto per le famiglie economicamente più fragili, possono rappresentare un aggravio non indifferente”, ha concluso il Codacons.