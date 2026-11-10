Soresa, Fico convoca i soci dopo l’arresto del presidente Casillo: “Discontinuità netta”

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato la convocazione immediata di un’assemblea dei soci di Soresa (Società regionale per la sanità), dopo l’arresto del presidente Tommaso Casillo, nell’ambito di un’inchiesta della Dda di Napoli. “Alla luce dei gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di So.Re.Sa. SpA, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente una assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022″, dichiara Fico.

Fico: “No zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche”

“La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste. Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia, riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini. La trasparenza, la legalità e la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili, ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni che perseguiamo dal primo giorno di governo regionale. La nostra responsabilità politica – conclude Fico – è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi”.

Cos’è Soresa

So.Re.Sa Spa è una società strumentale costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale. Di fatto è la centrale acquisti dei prodotti sanitari destinati alle aziende del servizio sanitario regionale. Il socio unico Regione Campania ha affidato alla società anche la realizzazione del ripiano del debito maturato negli anni passati.