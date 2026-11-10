Napoli, appalti pubblici e corruzione: 13 arresti. In carcere il presidente di Soresa Casillo

Tredici arresti nel Napoletano nell’ambito di un’inchiesta della Dda su un presunto sistema di corruzione negli appalti pubblici. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, con il Nucleo investigativo della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Napoli che dispone 9 misure di custodia cautelare in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Carcere per Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania, Tra i destinatari delle misure figurano esponenti del clan camorristico Veneruso, imprenditori e funzionari pubblici. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d’appalto e delle procedure di affidamento, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata. Altre 18 persone sono state invitate a comparire per l’interrogatorio preventivo.

Le accuse all’ex senatore di centrosinistra Casillo

Per Casillo, già senatore, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, il gip del Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Casillo sarebbe intervenuto nella valutazione delle offerte per favorire il gruppo imprenditoriale Langella nell’aggiudicazione della gara quinquennale per la gestione dei rifiuti urbani a Somma Vesuviana, del valore di circa 29,6 milioni di euro. Le indagini hanno riguardato anche una gara da circa 23,8 milioni di euro gestita da Soresa per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie campane, nell’ambito della quale sono stati ricostruiti accordi corruttivi che avrebbero coinvolto gli imprenditori Langella, Casillo e alcuni intermediari. L’operazione è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli, con il Nucleo investigativo della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli. Complessivamente sono 13 le misure cautelari eseguite, di cui 9 in carcere e 4 ai domiciliari, mentre altre 18 persone sono state invitate a comparire per l’interrogatorio preventivo.

Indagato il sindaco di Volla

Il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, è tra i 18 indagati destinatari di un invito a comparire per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli (sostituto procuratore Henry John Woodcock) su corruzione e appalti pubblici. Il primo cittadino è indagato per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, in relazione ai rapporti con gli imprenditori Mario e Marco Langella, entrambi destinatari della custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel Comune di Volla sarebbe stato attivo un sistema corruttivo che avrebbe favorito gli interessi del gruppo imprenditoriale Langella nell’affidamento e nella gestione di servizi pubblici, tra cui la raccolta dei rifiuti, la manutenzione del verde, la sicurezza sul lavoro e la riscossione dei tributi. Nell’ambito della stessa indagine sono stati posti agli arresti domiciliari due funzionari del Comune di Volla, Giuseppina Casoria e Raffaele Mignogna, e l’ex assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Annone. Il gip del Tribunale di Napoli ha inoltre disposto il sequestro preventivo della Langella Mario Srl, società con sede a Volla attiva nei servizi ambientali e sanitari. Complessivamente l’operazione, eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli con il Nucleo investigativo della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli, ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari, di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari.

Indagato dg Asl Napoli 3 Sud

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, è indagato per corruzione per l’esercizio della funzione nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su corruzione e appalti pubblici. Russo è tra i 18 indagati destinatari di un invito a comparire per l’interrogatorio preventivo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbero emersi rapporti corruttivi tra il direttore generale dell’azienda sanitaria e gli imprenditori del gruppo Langella, attivo nei servizi ambientali e sanitari, in relazione all’affidamento di servizi nel settore sanitario. L’operazione, eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli con il Nucleo investigativo della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Napoli, ha portato complessivamente all’esecuzione di 13 misure cautelari, di cui 9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari.