Moby Prince, la procura avvia le procedure per l’archiviazione: “Indagini troppo complesse a 35 anni dal disastro”

La Procura della Repubblica di Livorno ha avviato le procedure per la richiesta di archiviazione del procedimento, a carico di ignoti, in merito al disastro del traghetto Moby Prince, avvenuto nella rada del porto di Livorno il 10 aprile 1991, a seguito del quale persero la vita 140 persone. Tale procedimento era stato iscritto “presso questa Procura – scrive il procuratore di Livorno, Maurizio Agnello – per il reato di cui all’art. 422 c.p. (strage in forma dolosa) a seguito del deposito della relazione conclusiva da parte della seconda Commissione di Inchiesta del Senato della Repubblica sulle cause del disastro del Moby Prince, presentata l’11 dicembre 2017, che aveva evidenziato diverse criticità, errori e omissioni nella ricostruzione dei fatti operata in passato Parallelamente, anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze aveva iscritto un separato procedimento per indagare sulle eventuali matrici mafiose o terroristiche del disastro“. Le indagini avevano avuto esito negativo e avevano condotto – si legge ancora nella nota della procura livornese – “alla richiesta di archiviazione del 3 dicembre 2024, accolta dal giudice per le indagini preliminari di Firenze con decreto del 27 febbraio 2025. Le nuove e approfondite indagini sono state condotte da questa Procura con l’ausilio del GICO della Guardia di finanza di Firenze e hanno compreso l’escussione di numerosi testimoni, l’acquisizione di documenti presso enti pubblici e società private, il conferimento di plurimi incarichi di consulenza tecnico-scientifica e attività di intercettazione telefonica”.

La procura: “A 35 anni dal disastro indagini troppo complesse”

“Il tempo trascorso dal disastro, avvenuto 35 anni fa, ha reso particolarmente complesse le indagini su un fatto di straordinaria gravità: un intervallo così lungo può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi e rende estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall’autorità giudiziaria”. Così il procuratore di Livorno, Maurizio Agnello. Nella nota la procura ricorda che è stato inoltre svolto il riesame di tutte le “risultanze dei molteplici procedimenti e processi istruiti nel corso di 35 anni sulla collisione fra il Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo. Sono state attentamente e talora nuovamente vagliate tutte le ipotesi investigative che erano qualificabili come causa o concausa del disastro: le condizioni meteomarine al momento del fatto, la posizione della petroliera Agip Abruzzo al momento della collisione, l’efficacia dei dispositivi di sicurezza presenti a bordo del traghetto, il confuso coordinamento nei soccorsi, la possibile alterazione della rotta del Moby Prince dovuta a un terzo natante”.

Tali indagini, scrive la procura, “non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi. Non sono emerse neppure nuove ipotesi suscettibili di ulteriori approfondimenti sulle cause della sciagura. Nel 2019 si è inoltre proceduto a un’iscrizione a carico di ignoti per il reato previsto dall’art. 377 c.p. (intralcio alla giustizia): gli inquirenti avevano ipotizzato che alcuni testimoni potessero essere stati indotti a mentire durante la loro escussione, ma le intercettazioni telefoniche e ambientali attivate a tale scopo non hanno tuttavia confermato questa ipotesi.La procura precisa che “occorrerebbe quindi dimostrare, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 422 c.p., che qualcuno abbia intenzionalmente agito al fine di cagionare la morte di 140 persone – o quanto meno abbia accettato il rischio di farlo, laddove sia configurabile il c.d. dolo eventuale – al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo o di criminalità mafiosa, in relazione ai quali ha già indagato la DDA di Firenze che, come sopra osservato, ha chiesto e ottenuto l’archiviazione di quel procedimento. Questo Ufficio ha ritenuto doveroso svolgere ulteriori accertamenti, anche per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti, che, in forma associata, hanno costantemente chiesto che fossero accertate le cause del disastro. Tale impegno è stato assunto nella piena consapevolezza di non poter indagare su ipotesi meramente suggestive. All’esito delle indagini, questo Ufficio ha inoltre attentamente valutato l’incidenza sulle proprie determinazioni delle innovazioni procedimentali introdotte nel 2022 dalla cosiddetta riforma Cartabia. In particolare, ha considerato l’art. 335 c.p.p., relativo ai presupposti e alle modalità di iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato, e gli artt. 408 e 425 c.p.p., con riferimento al criterio della ragionevole previsione di condanna ai fini dell’esercizio dell’azione penale”. Terminate le procedure di notifica alle persone offese della richiesta di archiviazione il fascicolo verrà trasmesso al Gip in sede per le determinazioni di competenza.