Milano: nasce l’Osservatorio Metropolitano su nuove generazioni e multiculturalità

Contrastare le disuguaglianze educative, valorizzare le nuove generazioni e la multiculturalità come risorse per lo sviluppo culturale, sociale ed economico. A questa missione è dedicata l’attività del nuovo Osservatorio Metropolitano sulle Nuove Generazioni e la Multiculturalità (Osservatorio GeM). L’Osservatorio GeM, presentato questa mattina in Bicocca nel corso dell’evento ‘Comprendere per includere’, è promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Bicocca.

L’Osservatorio GeM

Attraverso l’attività di ricerca e l’analisi quantitativa, statistica e di monitoraggio dei fenomeni sociali, l’Osservatorio GeM si configura come uno spazio stabile di dialogo tra università, territorio e istituzioni per unire dati e competenze finalizzati a leggere le trasformazioni demografiche, con particolare attenzione ai percorsi formativi dei giovani con background migratorio, e favorire l’accesso all’istruzione universitaria. Tra le prime iniziative, è previsto l’avvio di un sondaggio destinato alle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale. La survey raccoglierà le necessità e il punto di vista degli istituti scolastici sulle iniziative di orientamento universitario rivolte agli studenti con background migratorio, per progettare le forme migliori di collaborazione con l’università. La mattinata si è aperta coi saluti istituzionali di Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, di Mario Delpini, arcivescovo di Milano, seguiti dagli interventi di Marco Emilio Orlandi, rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, di Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di Giovanna Iannantuoni, presidente della Fondazione Bicocca.

“Da tempo il nostro Ateneo – afferma Marco Emilio Orlandi, rettore dell’Università di Milano-Bicocca – lavora, grazie a competenze disciplinari diverse, sui temi delle disuguaglianze educative, della mobilità sociale e dell’inclusione. L’Osservatorio GeM ci permette di proseguire questo impegno con maggiore sistematicità, attraverso la raccolta e l’analisi di dati che ci aiutino a comprendere dove e perché i percorsi di studio delle giovani e dei giovani con background migratorio si interrompono o incontrano difficoltà, in particolare nell’accesso all’università. Come Ateneo pubblico, riteniamo sia nostra responsabilità comprendere sempre meglio questi ostacoli, siano essi di natura culturale, sociale, organizzativa o economica, e contribuire a ridurli”.

“Il futuro di una città si misura anche dalle opportunità che sa offrire ai giovani che crescono nei suoi quartieri più fragili. L’università ha la responsabilità di riconoscerne le aspirazioni e i talenti, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che ne limitano i percorsi formativi e le possibilità di scelta – afferma Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore -. È in questa prospettiva, coerente con il nostro Piano Strategico, che intendiamo rendere sempre più strutturale la presenza della Cattolica nel tessuto urbano, attraverso relazioni durature con le scuole, le istituzioni e le comunità locali. L’Osservatorio GeM rappresenta un passo concreto in questa direzione: mettere in comune conoscenze e competenze per comprendere le disuguaglianze educative e orientare interventi capaci di ridurle. Con un’attenzione particolare ai giovani con background migratorio, perché le loro esperienze e la pluralità delle appartenenze possano trovare pieno riconoscimento e diventare una risorsa per tutta la comunità”.

“La nascita dell’Osservatorio GeM mette a disposizione della città un nuovo strumento per leggere le trasformazioni che ne stanno ridefinendo il volto e per comprendere più a fondo i percorsi delle nuove generazioni, a partire dagli ostacoli che ancora ne limitano le opportunità – afferma Giovanna Iannantuoni, presidente della Fondazione Bicocca -. In questo processo, il ruolo delle università è essenziale, perché il rigore della ricerca si unisce all’ascolto del territorio e, attraverso la raccolta e l’analisi sistematica dei dati, permette di costruire una conoscenza condivisa a supporto delle istituzioni e della comunità. Le disuguaglianze educative non rappresentano soltanto un problema sociale, ma impediscono alla città di riconoscere e valorizzare pienamente i suoi talenti e ne riducono la capacità di crescere e competere; per questo, come Fondazione Bicocca, sosteniamo l’Osservatorio affinché diventi un’infrastruttura stabile di conoscenza, capace di orientare le decisioni e tradurre l’analisi in interventi concreti. È un percorso appena iniziato, che riconosce nella multiculturalità una risorsa per il futuro di Milano”.

Il confronto si è sviluppato con l’esposizione del progetto scientifico del nuovo Osservatorio da parte della professoressa Sonia Migliorati, Pro-Rettrice all’Orientamento e al Placement di Milano-Bicocca, e del professore Domenico Simeone, Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La discussione si è articolata su due panel che hanno visto la partecipazione di esperti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, della scuola e delle organizzazioni del territorio. Attraverso quattro prospettive – giuridica, sociologica, psico-pedagogica ed economica – e il dialogo con esperienze dirette, l’evento ha delineato le priorità di ricerca e le prossime collaborazioni dell’Osservatorio.