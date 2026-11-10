Messina: sette arresti per associazione mafiosa

Nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra (Messina) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Catania nei confronti di 7 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed altro. Il provvedimento scaturisce da un’indagine nell’ambito della quale i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania, hanno documentato l’operatività e la struttura di un sodalizio criminale di tipo mafioso facente capo alla locale fazione denominata “Caputo-Prutti”, affiliata alla famiglia di cosa nostra catanese “Santapaola-Ercolano”, e dedita al controllo del territorio mediante la commissione di plurimi reati contro la persona e il patrimonio.

Gli indagati, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loto appartenenza al sodalizio e al fine di accaparrarsi indebitamente l’assegnazione di contributi elargiti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), si sarebbero resi responsabili di episodi di percosse ai danni di allevatori e imprenditori agricoli della zona dei Nebrodi, che sarebbero stati minacciati anche di ritorsioni fisiche o ai beni materiali qualora non avessero rinunciato a ottenere la concessione di terreni demaniali da destinare al pascolo.