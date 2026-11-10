Inchiesta Urbanistica Milano: chiesta l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella

Le ipotesi di reato erano falso, corruzione e induzione indebita

La Procura di Milano ha depositato richiesta di archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’architetto Stefano Boeri, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il ceo della società Coima Manfredi Catella, nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica. La Procura ha chiesto l’archiviazione in relazione alle ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita connesse all’attività della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e a rapporti professionali nel settore urbanistico e immobiliare, relativamente alla richiesta cautelare del 27 giugno 2025.

Pm: “Non provata corruzione nei confronti di Sala e assenza di prove”

In relazione “alle contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità, svolte nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono state seguite le indicazioni di gip e del Tribunale del riesame circa l’assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio“, scrive la procura di Milano .In relazione “ai reati di corruzione, si è seguita l’indicazione emersa in sede giurisdizionale”, relativa alla “inesistenza di una prova” “utile a una ragionevole previsione di condanna”. La “sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l’accusa in giudizio, l’esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l’esercizio della funzione pubblica”, evidenzia ancora la procura.