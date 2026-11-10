Femminicidio Martina Carbonaro, l’ex accusato del delitto oggi in aula al processo

Nuova udienza oggi davanti alla seconda sezione della Corte d’assise di Napoli nel processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola. È previsto l’esame di Alessio Tucci, l’ex fidanzato della ragazza, imputato per omicidio volontario pluriaggravato e difeso dall’avvocato Mario Mangazzo, che sarà presente fisicamente in aula dopo aver partecipato alle precedenti udienze in videocollegamento dal carcere. È previsto anche l’ascolto di alcuni amici del giovane. Il processo si svolge in un clima di forte tensione tra i familiari della vittima e quelli dell’imputato.

Clima di tensione tra le due famiglie

La prima udienza era stata temporaneamente sospesa dopo uno scambio di insulti e minacce tra le due famiglie. I genitori di Martina, Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino, assistiti dall’avvocato Sergio Pisani, sono stati inoltre sottoposti per alcune settimane al divieto di avvicinamento ai familiari di Tucci, con applicazione del braccialetto elettronico, misura poi revocata dal Tribunale del Riesame. Secondo la ricostruzione della Procura di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini sul femminicidio, Martina Carbonaro sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato nel corso di un ultimo incontro tra i due in un edificio abbandonato nei pressi dello stadio comunale di Afragola. Durante l’incontro la ragazza avrebbe rifiutato un abbraccio del giovane. Il corpo della 14enne è stato trovato due giorni dopo, al termine di ricerche alle quali ha preso parte anche lo stesso Tucci.

Tucci in aula protetto da paravento

Alessio Tucci, imputato per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 26 maggio 2025, è entrato nell’aula della seconda sezione della Corte d’assise di Napoli, dove oggi è previsto il suo esame. Il giovane si trova nell’area riservata agli imputati, dietro le sbarre, protetto da un paravento. La madre di Martina, Fiorenza Cossentino, è seduta tra i banchi dell’aula, nelle vicinanze dell’imputato, mentre il padre, Marcello Carbonaro, si trova più indietro, sotto il controllo dei Carabinieri. Prima dell’inizio dell’udienza, il giudice ha rivolto un appello ai presenti affinché nessuno alzi la voce e l’imputato possa rendere le proprie dichiarazioni in un clima di calma e serenità. Il richiamo arriva dopo le tensioni della prima udienza del processo, temporaneamente sospesa per uno scambio di insulti e minacce tra i familiari della vittima e quelli dell’imputato.