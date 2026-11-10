Contraffazione, maxi sequestro tra Pistoia e Prato: oltre 2.200 articoli falsi

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2.200 articoli contraffatti tra sciarpe, foulard e cappelli nell’ambito di un’operazione condotta tra le province di Pistoia e Prato. I controlli hanno permesso di individuare anche numerosi prodotti decorativi non conformi alle norme sulla sicurezza e privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori. L’attività delle Fiamme Gialle di Pistoia e Montecatini Terme ha portato alla scoperta di capi contraffatti con i marchi di celebri maison internazionali, tra cui Louis Vuitton, Chanel, Dior ed Hermès, esposti per la vendita al dettaglio.

Attraverso verifiche e accertamenti investigativi, i finanzieri sono risaliti al fornitore della merce, individuando un esercizio commerciale all’ingrosso a Prato, gestito da un cittadino cinese. Nel negozio sono stati scoperti altri 2.200 articoli falsi, nascosti tra la merce regolarmente in vendita. Le successive ricerche hanno consentito di individuare anche un container utilizzato come deposito, al cui interno era custodita parte dei prodotti contraffatti. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro penale. Due persone sono state segnalate alle Procure di Pistoia e Prato per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.