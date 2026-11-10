“Attacco hacker al sito della Dia”, ma nessun dato è stato rubato

Era stato rivendicato come un attacco in cui gli hacker erano riusciti a sottrarre alla Dia, la Direzione investigativa antimafia, oltre 220 Mb di dati protetti, messi in vendita da un utente che si identifica con il nome di ‘weykofa‘. Uno screenshot è rimbalzato su X, condiviso da diversi profili secondo cui sarebbero stati sottratti 302 file, 22,3mb di dati, alcuni riguardanti operazioni della Dia relative al 2023.

Lo screen in cui si annunciava il furto dei dati alla Dia.

Nello screen compariva anche l’annuncio, “se sei interessato”, di contattare il presunto hacker. Nel giro di poco, gli investigatori hanno scoperto che quella rivendicazione che girava su X era un falso: nessun attacco cyber al sito della Dia né, secondo fonti vicine al dossier, dati protetti esfiltrati e messi in vendita sul dark web. Anche di questo si discuterà nelle prossime ore, durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza convocata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per analizzare possibili vulnerabilità dei sistemi informatici italiani.

Dopo i sistemi frigoriferi dei supermercati, le sacche di sangue, alcuni voli da e per l’Italia e il tunnel del Brennero, anche i vertici del Paese sono finiti nel mirino degli hacker: nel weekend è toccato al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al capo della procura di Roma, Francesco Lo Voi e al capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli su cui il gruppo Noname(057) ha chiesto informazioni del dark web. Su questi episodi, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo: i pm capitolini, insieme con gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia postale, indagano sulla diffusione nel dark web dei dati personali e sulle minacce rivolte a Tajani, Gabrielli e a Lo Voi. Tra le ipotesi di reato al vaglio della procura, l’accesso abusivo al sistema informatico e minacce, ma gli investigatori indagano anche sull’attendibilità delle minacce e puntano a ricostruire eventuali collegamenti tra i diversi episodi. La posizione di Lo Voi sarà invece trasferita, per competenza territoriale, alla Procura di Perugia.