Aggressioni in minicar, Davide Iacopini lascia il San Camillo: era ricoverato dal 6 ottobre

Davide Iacopini lascia l’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato dal 6 ottobre scorso, dopo l’aggressione subita a Monteverde sul monopattino dalla cosiddetta ‘banda della minicar’. L’attore è stato trasferito oggi presso la LIFE – Santa Lucia IRCCS, dove – chiariscono fonti mediche – inizierà il suo percorso di riabilitazione. Iacopini, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini dal 6 ottobre, ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale “è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’Ospedale, prima presso la UOC Shock e Trauma, poi presso la UOC Neurochirurgia. Il progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche ha consentito il trasferimento”, chiariscono dal nosocomio romano sottolineando che “il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”.