Torino, inaugurato il nuovo store del city brand all'aeroporto di Caselle

Cappelli, borracce, felpe e altri oggetti con il marchio della città. Torino porta il suo nuovo city brand anche in aeroporto, con l’apertura di un official store all’interno dello scalo di Caselle. All’inaugurazione ha partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, che ha presentato il progetto come un’occasione per far conoscere il nome della città a chi arriva e a chi parte. Il negozio nasce dalla collaborazione con Sagat e si trova in un punto di passaggio accessibile sia ai passeggeri in partenza sia a quelli in arrivo. Un luogo strategico, anche considerando il traffico dello scalo: al 9 novembre 2026, ha spiegato Lo Russo, l’aeroporto ha già superato il record di passeggeri registrato nel 2025, con la prospettiva di chiudere l’anno con un nuovo primato. “Una scommessa sulla vocazione internazionale della città”, l’ha definita il sindaco, sottolineando l’obiettivo di far conoscere Torino in Italia e nel mondo. E tra i prodotti in vendita c’è già chi ha conquistato il primo cittadino: “I miei preferiti sono i cappelli e le borracce, ma anche le felpe. Li trovo tutti molto eleganti e abbastanza torinesi”.