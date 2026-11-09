Taranto, accoltella la ex nel corso di una lite: arrestato un 54enne

In provincia di Taranto, la Polizia di Stato ha arrestato un 54enne originario della provincia di Brindisi ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto presso il pronto soccorso del locale ospedale dove era stata segnalata la presenza di una donna con una vistosa ferita d’arma da taglio alla mano destra. I poliziotti hanno preso contatti con la vittima e hanno appreso che le lesioni sarebbero state provocate dall’ex compagno nel corso di una lite per motivi sentimentali avvenuta all’interno dell’abitazione di quest’ultimo. Secondo il racconto della donna, l’incontro – nato inizialmente per un chiarimento – avrebbe preso improvvisamente una svolta violenta dopo aver manifestato l’intenzione di voler andar via.

L’ex compagno, presumibilmente ubriaco, avrebbe reagito impugnando un coltello da cucina provocandole la profonda ferita nella concitazione del momento. La perquisizione domiciliare a carico dell’uomo ha permesso di recuperare e sequestrare il coltello verosimilmente utilizzato nel corso della lite. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria residenza.