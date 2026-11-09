Roma, si costituisce e confessa il pirata in monopattino che ha investito e ucciso il fisico Cervellati

Si è presentato oggi ai carabinieri della stazione di Trastevere il 51enne che venerdì scorso, a bordo di un monopattino, avrebbe investito e ucciso Roberto Cervellati, fisico di 92 anni ed ex ricercatore dell’Enea, sulla pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati a Roma. La Procura della Capitale indaga per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. La Polizia Locale lo ha denunciato. Disposto il sequestro del monopattino.

Il 51enne ha confessato, ammettendo le sue responsabilità. Ha raccontato di aver attesto qualche minuto e che invece di chiamare e aspettare i soccorsi è fuggito davanti a diversi testimoni. L’uomo si è difeso affermando che la vittima della investimento stava bene e che a suo dire non aveva bisogno di cure. Versione però smentita dai testimoni oculari, che invece hanno dichiarato che è fuggito di corsa. Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia locale di Roma Capitale, gruppo Prati. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica, che ha analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ha acquisito le testimonianze.

Chi era Roberto Cervellati

Fisico ed ex ricercatore dell’Enea, Roberto Cervellati era una figura di primo piano nella storia delle spedizioni scientifiche in Antartide. Aveva guidato la missione italiana nel continente polare e partecipato a sette spedizioni, anche come capo missione. Nel Programma nazionale di ricerche in Antartide aveva ricoperto incarichi di coordinamento scientifico e responsabilità operative, raccordando le esigenze dei ricercatori con l’organizzazione logistica delle campagne in un ambiente segnato da isolamento e condizioni climatiche estreme. Fu stretto collaboratore dell’ingegnere Mario Zucchelli, artefice del programma antartico italiano. Dal 1992 al 2006 rappresentò l’Italia nel gruppo di esperti dello Scientific Committee on Antarctic Research, il comitato scientifico internazionale per la ricerca in Antartide. In quegli anni diresse anche il settore impegnato nella realizzazione del dizionario geografico del continente. Nel 2006, in riconoscimento del suo lavoro, gli fu intitolato il Cervellati Glacier, un ghiacciaio lungo circa 9,5 chilometri nella Terra di Ellsworth, sulla dorsale Sentinel, tra il monte Epperly e il monte Tyree, in Antartide.