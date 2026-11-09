Possibile attacco hacker alla Dia, verifiche in corso

Piantedosi ha convocato il Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza. Tajani sull’ultima ondata di attacchi: “Guardiamo a Est”

Sono in corso verifiche e accertamenti su un possibile attacco hacker al sito della Direzione investigativa antimafia. Sui social, sono numerosi gli screenshot che riprendono la home del sito che sarebbe stata hackerata.

Attacchi hacker, convocato il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza

Intanto l’apparato della sicurezza nazionale si muove ai massimi livelli per far fronte all’ondata di cyber attacchi che da settimane sta colpendo anche l’Italia. Martedì il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato il Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza con focus sugli attacchi hacker che hanno riguardato infrastrutture ma non solo.

Dopo i sistemi frigoriferi dei supermercati, le sacche di sangue, alcuni voli da e per l’Italia e il tunnel del Brennero, anche i vertici del Paese sono finiti nel mirino degli hacker: è toccato al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al capo della procura di Roma, Francesco Lo Voi e al capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli su cui il gruppo Noname(057) ha chiesto informazioni del dark web. È proprio il titolare della Farnesina a parlare ai giornalisti e a mettere un primo punto, in attesa del G7 di lunedì a Parigi dove si parlerà anche di cybersicurezza. Il tema è centrale e non solo per l’Italia.

“Mi auguro che su questo ci sia una sempre più ampia collaborazione” anche perché “di fronte agli ultimi attacchi non possiamo parlare più di episodi, evidentemente c’è una strategia in atto e dobbiamo reagire da un punto di vista politico oltre che tecnologico”, chiarisce Tajani.

“Deve esservi una unità di intenti di tutti i paesi democratici” che devono “trovare un modo per proteggere la libertà e la democrazia perché gli attacchi cybernetici e la guerra ibrida vanno a colpire il sistema democratico quando si cerca di influenzare le elezioni. Noi dobbiamo difendere il sistema democratico”, sottolinea il titolare della Farnesina, ricordando che è “preoccupante” essere nel mirino degli hacker ma che la minaccia “non deve metterci paura e non deve farci piegare la testa”.

Tajani: “Guardiamo a Est”

Che dietro ci sia una strategia pare ormai certo, così come la direzione da cui gli attacchi partono, cioè Mosca. “Io non credo che la Russia voglia dichiarare guerra, ma certamente qualche cosa ci porta a guardare a Est per quanto riguarda questo tipo di attacco che punta a creare caos”, ha detto Tajani precisando che lo sguardo è rivolto verso Mosca ma non al Cremlino perché “sono hacker filorussi, non ho detto che è il governo di Mosca. Se avessi le prove che è il governo di Mosca, direi il governo di Mosca”.

Motivo per cui, insiste Tajani, “tutto ci porta a guardare a Est, ma bisogna vedere quali sono esattamente le responsabilità. È chiaro che, qualora ci fossero delle responsabilità ben precise reagiremo per via diplomatica e politica”.