Mantova, si sbatte al palo e l’auto prende fuoco: 58enne muore carbonizzato

Un uomo di 58 anni è morto carbonizzato all’interno della sua auto dopo essere andato a sbattere contro un palo a bordo strada, sulla Strada Statale 12 a Ostiglia, in provincia di Mantova.

La vittima – Luigi Lanfredi, residente a Borgo Mantovano – è finita fuori strada mentre percorreva la statale. Nell’impatto il veicolo ha preso fuoco. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, hanno rinvenuto il conducente morto carbonizzato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il conducente della macchina, una Fiat 500, è andato a sbattere violentemente contro un palo e un’abitazione probabilmente dopo aver avuto un malore. Il veicolo risulta intestato alla moglie. Sul posto è arrivato anche il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione e della Sezione Radiomobile di Mantova. Sul posto anche personale specializzato del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo per i rilievi. Dopo gli accertamenti del caso, durati alcune ore con relativa interruzione stradale, la salma è stata restituita ai familiari.