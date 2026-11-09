Lecco, escursionista precipita in un canalone e muore: inutile l’intervento del Soccorso alpino

Grave incidente in montagna questa mattina, intorno alle 11, a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Un escursionista, che si trovava in un luogo impervio a Grignetta, è precipitato in un canalone per oltre 10 metri. La vittima, un 43enne, ha riportato traumi multipli. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso e le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno constatato il decesso del paziente sul posto.

Ora la salma verrà elitrasportata all’ospedale di Lecco. Sul luogo dell’incidente, soccorso alpino e carabinieri.