Delitto di Garlasco, il legale di Lovati: “Necessario che Sempio venga in aula”

“Hanno omesso nella nostra lista testi di avere in aula Andrea Sempio. Secondo me doveva farlo di spontanea volontà, perché potrebbe dare una mano in questo. Oggi insisterò col giudice: per me diventa assolutamente necessario che Sempio venga qui a testimoniare”: sono le parole di Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ai microfoni di ‘Ore 11‘, condotto da Milo Infante su Rete4.

“Oggi presenteremo due mail molto interessanti che provengono dall’imputato, cioè da Massimo Lovati. La prima è stata inviata nel 2019 da Gian Gavino Sulas, la seconda nel 2025 da Ezio Denti. Sono due mail che faranno molto discutere. Io più tardi sarò l’avvocato di Lovati e lo difenderò al meglio. Ci sarà una battaglia perché oggi pomeriggio verranno sentiti i figli del professor Angelo Giarda, quindi Enrico e Fabio, su questa ipotesi accusatoria di diffamazione. Dopo le domande del Pubblico Ministero ci saranno le domande in controesame della difesa. Oggi sarà una battaglia, perché ci saranno alcune dichiarazioni che farà Massimo Lovati e ci saranno queste due mail. Poi vedremo naturalmente il Tribunale cosa ne penserà, però entriamo nel vivo di questo processo”, ha concluso Fabrizio Gallo.