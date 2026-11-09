Content creator su OnlyFans evade 140mila euro, ma incassa il reddito di inclusione: denunciato

Oltre 140 mila euro di compensi non dichiarati al fisco e l’incasso indebito dell’assegno di inclusione. È quanto contestato dalla Guardia di Finanza di Fermo a un digital content creator che, secondo gli accertamenti, avrebbe svolto attività professionale online senza dichiararne i ricavi e continuando a beneficiare del sostegno pubblico.

La verifica è stata condotta dai militari del Gruppo di Fermo nell’ambito dei controlli contro l’evasione fiscale e gli abusi nelle prestazioni sociali. Gli investigatori hanno ricostruito che, dal 2024, la persona controllata avrebbe operato come creator e influencer attraverso OnlyFans e i principali social network, tra cui Instagram e TikTok. I guadagni, per oltre 140 mila euro, sarebbero arrivati soprattutto dalla vendita sul web di contenuti per adulti e dagli abbonamenti sottoscritti dagli utenti per accedere a materiale multimediale riservato, anche attraverso chat private. I pagamenti derivavano dagli abbonamenti e da contenuti personalizzati richiesti dagli utenti. Entrate che, secondo la verifica, non sarebbero state indicate nelle dichiarazioni fiscali, facendo risultare al fisco un reddito molto inferiore a quello reale. Al termine degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno contestato violazioni in materia di imposte dirette e Iva. A queste si aggiunge la mancata applicazione della cosiddetta tassa etica, l’addizionale del 25 per cento sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di contenuti per adulti, introdotta nel 2006.

Il creator è stato segnalato anche alla Procura di Fermo per l’ipotesi di reato di percezione dell’assegno di inclusione. Secondo l’ipotesi investigativa, il beneficio sarebbe stato ottenuto indebitamente perché non sarebbero state presentate le dichiarazioni fiscali né comunicate le variazioni dei compensi, informazioni necessarie per verificare i requisiti e il diritto alla prestazione. L’attività rientra nei controlli del Comando provinciale della Guardia di Finanza sulle nuove forme di economia digitale. L’obiettivo è individuare i redditi sottratti agli obblighi tributari e impedire che le risorse pubbliche destinate alle fasce più fragili siano percepite da chi non ne ha diritto. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: la responsabilità della persona indagata potrà essere accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.