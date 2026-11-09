Bergamo, donna uccisa in casa a Palosco: fermato il figlio

Nel tardo pomeriggio di domenica è stato disposto il fermo nei confronti di M.B, figlio della 70enne uccisa in casa, in una villetta, in via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo.

La ricostruzione

L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A seguito degli accertamenti svolti è emerso che l’omicidio sarebbe stato eseguito – secondo una nota rilasciata dai carabinieri – colpendo la vittima con oltre 30 fendenti. Quanto all’arma del delitto i carabinieri stanno prendendo in considerazione diversi coltelli rinvenuti all’interno dell’abitazione, ma al momento l’ipotesi più accreditata indicherebbe che sarebbe stato usato un grosso coltello da cucina rinvenuto proprio la notte tra venerdì e sabato scorso per strada, all’esterno dell’abitazione, da parte della polizia locale a seguito della segnalazione di un passante.