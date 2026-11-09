Home > Cronaca > Attacchi hacker, la Procura Roma apre fascicolo sui dati di Tajani, Gabrielli e Lo Voi diffusi nel dark web

Tra le ipotesi di reato al vaglio figurano l’accesso abusivo al sistema informatico e le minacce

La Procura di Roma indaga sulla diffusione nel dark web, da parte di un sedicente gruppo di hacker filorusso, di dati personali e sulle minacce rivolte al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al capo della Polizia postale Ivano Gabrielli e al procuratore capo della Capitale, Francesco Lo Voi. Il fascicolo, assegnato al pubblico ministero Giulia Guccione, riguarda anche l’ultimo episodio segnalato questa mattina. Le indagini sono affidate alla Polizia Postale del Centro del Cnaipic.

Tra le ipotesi di reato al vaglio della procura, anche accesso abusivo al sistema informatico e minacce, ma gli investigatori indagano anche sull’attendibilità delle minacce e a ricostruire eventuali collegamenti tra i diversi episodi. La posizione di Lo Voi sarà invece trasferita, per competenza territoriale, alla Procura di Perugia.