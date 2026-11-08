Padova, ingoia 50 ovuli pieni di cocaina: arrestato 40enne

Aveva ingoiato 50 ovuli pieni di cocaina con il rischio della rottura di una singola dose poteva essere anche fatale. I carabinieri del Radiomobile di Padova nella prima mattinata di sabato hanno arrestato un cittadino nigeriano di 40 anni, per detenzione ai fini di spaccio.

L’intervento ha avuto origine da quello che inizialmente appariva come un ordinario controllo nei confronti di un passeggero appena sceso da un treno. Al momento del controllo, i militari hanno trovato nello zaino del 40enne una confezione di vaselina e farmaci lassativi, elementi che hanno fatto scattare il sospetto di un “corriere” della droga. Informato della necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’uomo non ha opposto alcuna resistenza. Sottoposto a TAC, le immagini diagnostiche restituivano un quadro impressionante: dallo stomaco all’intestino, fino al colon e al retto, il personale sanitario ha trovato gli ovuli contenenti la droga ingeriti.

Dopo diverse ore di monitoraggio e assistenza sanitaria, sono stato recuperati complessivamente 50 ovuli, ciascuno del peso di circa 10-11 grammi, per un quantitativo totale superiore ai 500 grammi di cocaina, che immesso nel mercato al dettaglio della droga poteva fruttare ben oltre i 35mila euro. Ultimate le procedure mediche e ottenute le dimissioni ospedaliere, il quarantenne è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e successivamente portato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova.