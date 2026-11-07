Vicenza, sfregia la compagna e le frattura il cranio: arrestato 35enne

La polizia di Vicenza, in collaborazione con quella di Treviso, ha arrestato un uomo di 35 anni per tentato omicidio. L’uomo, al culmine di una discussione, ha aggredito la moglie colpendola con diversi fendenti che le hanno procurato ferite profonde al volto e al braccio. Successivamente il 35enne si è dato alla fuga ed è stato rintracciato a Treviso. La donna ha riportato uno sfregio permanente al volto e una frattura dell’osso temporale con perdita di liquido intracranico. Al momento si trova in prognosi riservata. L’uomo è stato trasferito in carcere.