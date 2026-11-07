Reggio Emilia, tenta di strangolare la moglie davanti ai figli: 51enne allontanato da casa

Violenza a Quattro Castella: scatta il braccialetto elettronico. Madre e figli in struttura protetta.

Un uomo di 51 anni è stato raggiunto da una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla moglie e applicazione del braccialetto elettronico dopo un grave episodio di violenza domestica avvenuto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie, arrivando a tentare di strangolarla. L’episodio si sarebbe consumato davanti ai due figli minori della coppia, che hanno assistito alla violenza.

Moglie e figli trasferiti in una struttura protetta

A seguito dell’accaduto, per tutelare la sicurezza delle persone coinvolte, la donna, la madre e i due figli minori sono stati trasferiti in una struttura protetta. Una misura adottata per garantire loro un ambiente sicuro e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Il 51enne risulta indiziato dei reati di lesioni personali aggravate, per fatti commessi in presenza di minori e ai danni del coniuge, e di minaccia grave.

Nei suoi confronti sono state disposte le misure cautelari dell’allontanamento dall’abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per controllare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.