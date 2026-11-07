Papa Leone XIV in Uruguay per la prima tappa del suo viaggio in Sudamerica. Le foto più belle

A sole tre settimane da un intervento chirurgico per un tumore ai polmoni, Papa Leone XIV torna in viaggio e dà il via a una visita di 12 giorni in tre Paesi dell’America Latina. La prima tappa è l’Uruguay. Il Pontefice, 71 anni, ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute, dichiarando di sentirsi meglio di quanto si potesse immaginare e attribuendo la sua rapida ripresa a Dio, alle cure dei medici e al suo stile di vita sano. Ecco le foto più belle di Prevost a Montevideo.