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sabato 7 novembre 2026

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Papa Leone XIV in Uruguay per la prima tappa del suo viaggio in Sudamerica. Le foto più belle

Papa Leone XIV in Uruguay per la prima tappa del suo viaggio in Sudamerica. Le foto più belle
Papa Leone XIV saluta mentre si reca alla cattedrale di Montevideo, in Uruguay, venerdi 6 novembre 2026. (Foto AP/Santiago Mazzarovich)
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Papa Leone XIV durante la sua visita in Uruguay
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Papa Leone XIV durante la sua visita in Uruguay

 A sole tre settimane da un intervento chirurgico per un tumore ai polmoni, Papa Leone XIV torna in viaggio e dà il via a una visita di 12 giorni in tre Paesi dell’America Latina. La prima tappa è l’Uruguay. Il Pontefice, 71 anni, ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute, dichiarando di sentirsi meglio di quanto si potesse immaginare e attribuendo la sua rapida ripresa a Dio, alle cure dei medici e al suo stile di vita sano. Ecco le foto più belle di Prevost a Montevideo.

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