Attacco hacker alla Galleria del Brennero: indagini su allarmi bomba ai voli in Europa

Un attacco informatico mirato ha colpito i sistemi della società BBT SE, responsabile della realizzazione della Galleria di base del Brennero, il grande collegamento ferroviario tra Italia e Austria. A confermare l’incidente è stata la stessa società, precisando che, nonostante l’accesso non autorizzato ad alcuni dati disponibili tramite Internet, le attività operative non hanno subito ripercussioni.

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente attenzione per la sicurezza delle infrastrutture europee, mentre le agenzie di intelligence e sicurezza stanno indagando anche sulla possibile origine delle numerose minacce di bomba che negli ultimi giorni hanno interessato diversi voli nel continente. Secondo il Financial Times, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è un possibile coinvolgimento di attivisti filorussi o gruppi di hacker vicini al Cremlino.

Attacco informatico alla Galleria del Brennero: la conferma di BBT SE

La società BBT SE ha comunicato di essere stata vittima di un attacco informatico mirato, durante il quale soggetti non autorizzati sono riusciti ad accedere a dati raggiungibili attraverso Internet.

Dopo aver individuato l’incidente, l’azienda ha immediatamente attivato i protocolli di sicurezza informatica, procedendo all’isolamento dei sistemi interessati. Sono stati inoltre coinvolti specialisti esterni di cybersecurity per effettuare le necessarie analisi forensi e ricostruire le modalità dell’intrusione.

«Sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti», ha spiegato la società in una nota. BBT SE ha comunque precisato che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’attacco non ha avuto conseguenze sulle attività operative.

Gli approfondimenti sono ancora in corso per stabilire l’esatta portata dell’incidente, individuare le responsabilità e chiarire quali dati siano stati effettivamente raggiunti dagli autori dell’attacco.

Allarmi bomba sugli aerei in Europa: sospetti su gruppi filorussi

Parallelamente, le agenzie europee di intelligence e sicurezza stanno indagando sulle decine di allarmi bomba che negli ultimi giorni hanno interessato voli in diversi Paesi europei. L’obiettivo è individuare l’origine delle minacce e verificare un eventuale collegamento con la Russia.

A riferirlo è il Financial Times, secondo cui è stata avviata un’indagine congiunta tra le agenzie europee. I funzionari citati dal quotidiano sottolineano che sarà necessario ancora molto tempo prima di poter attribuire con certezza la responsabilità degli episodi.

Nonostante l’assenza di conclusioni definitive, alcuni esponenti della comunità europea dell’intelligence ritengono che la Russia rappresenti l’origine più probabile delle minacce. Tra gli elementi presi in considerazione figurano le motivazioni, le modalità operative, i precedenti e i primi indizi emersi dalle analisi forensi.

Una delle ipotesi di lavoro condivise dai servizi europei è che le minacce coordinate possano essere state organizzate da attivisti filorussi o gruppi di hacker vicini al Cremlino. Resta tuttavia da chiarire se e in quale misura i servizi segreti russi possano aver avuto un ruolo nel dirigere, incoraggiare o autorizzare queste attività.

Il Financial Times riferisce inoltre che, secondo i funzionari dell’intelligence, i responsabili delle minacce non rappresenterebbero una minaccia concreta per la sicurezza dell’aviazione europea.

Eurocontrol: 35 allarmi bomba tra il 3 e il 6 novembre

A fornire un quadro numerico degli episodi è stata Eurocontrol, l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea. In una nota, l’organizzazione ha comunicato di essere a conoscenza di 35 minacce di bomba rivolte a voli tra il 3 e il 6 novembre 2026.

Nel dettaglio, gli allarmi sono stati distribuiti in questo modo:

3 novembre: 7 voli interessati.

7 voli interessati. 5 novembre: 14 voli interessati.

14 voli interessati. 6 novembre: 14 voli interessati.

Eurocontrol ha confrontato questi numeri con il traffico aereo registrato nelle stesse giornate. Il 3 novembre sulla rete europea sono stati operati 26.278 voli, il 5 novembre 28.488 e il 6 novembre circa 29.550.

In termini percentuali, le minacce hanno riguardato lo 0,026% dei voli il 3 novembre, lo 0,049% il 5 novembre e lo 0,047% il 6 novembre. Secondo l’organizzazione, questi episodi non hanno avuto un impatto sui ritardi complessivi della rete europea del traffico aereo.

Eurocontrol ha infine precisato che le questioni relative alla sicurezza dei singoli voli devono essere affrontate direttamente con le compagnie aeree, gli aeroporti e le autorità nazionali competenti, responsabili della gestione delle operazioni e delle relative misure di sicurezza.

Restano quindi aperti due fronti di attenzione per la sicurezza europea: da una parte l’attacco informatico ai sistemi della società che gestisce la Galleria del Brennero, dall’altra le indagini sulle minacce bomba agli aerei. L’eventuale collegamento tra questi episodi non è stato accertato, così come non è stata ancora dimostrata una responsabilità diretta della Russia negli allarmi che hanno coinvolto il trasporto aereo.