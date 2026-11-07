A Torino la manifestazione contro il caro vita, Appendino: "Costruiamo l’alternativa a questo governo"

(LaPresse) A Torino la manifestazione di studenti e attivisti contro il caro vita e la guerra. Ad aprire il corteo lo striscione con la scritta “No al caro vita vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi”. In piazza anche Chiara Appendino. “Siamo di nuovo qui perché è giusto essere qui. A me sembra evidente. Lo vediamo anche oggi che siamo di fronte a una frattura. Cioè da una parte c’è Meloni e i suoi seguaci che stanno chiusi nel palazzo e cercano di nascondere il malessere che sta emergendo. Dall’altra parte ci sono le piazze ed è proprio con loro che noi dobbiamo costruire l’alternativa a questo governo classista che ci sta mandando allo sbaraglio”, ha detto l’ex sindaca di Torino.