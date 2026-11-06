Scontri in piazza, minacce alla gip che ha scarcerato Siher: disposta la vigilanza

La Prefettura di Milano ha disposto una misura di vigilanza nei confronti della gip Tiziana Landoni, destinataria di insulti e minacce sui social dopo la decisione di non convalidare il fermo di Youssef Siher, il 30enne indagato per terrorismo nell’inchiesta sul Movimento 17 ottobre. Per la magistrata, riferisce il “Corriere della Sera”, è stata attivata la vigilanza generica radiocollegata (Vgr), il primo livello di protezione, che non prevede una scorta, ma controlli rafforzati nei luoghi abitualmente frequentati dalla giudice e nei pressi della sua abitazione.

Una settimana fa, il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, aveva scritto al prefetto Claudio Sgaraglia, al questore Bruno Megale e alla presidente della sezione gip-gup Vincenza Maccora per segnalare la situazione e verificare la necessità di adottare misure di protezione. La Prefettura aveva quindi disposto la vigilanza con un provvedimento d’urgenza, successivamente ratificato ieri mattina durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il livello di protezione potrebbe essere innalzato anche con urgenza qualora dovessero emergere minacce specifiche.