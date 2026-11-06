Scontri in piazza, la Procura di Milano non ricorrerà contro la scarcerazione di Siher

La Procura di Milano non ricorrerà al Riesame contro la decisione della gip Tiziana Landoni, che la scorsa settimana non aveva convalidato il fermo a carico di Youssef Siher, amministratore del profilo Instagram e della chat di Telegram del Movimento 17 ottobre, disponendo l’immediata scarcerazione del politologo da San Vittore. Vanno avanti le indagini della Procura per ricostruire la rete dei contatti del 30enne, difeso dagli avvocati Yasmina Abu Sharar e Benedetto Ciccarone, che resta indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche.

Per la gip, Siher non intendeva emulare violenze le violenze del 17 e del 18 ottobre, ma chiamare in piazza in maniera permanente. Inoltre, Siher non aveva intenzione di fuggire né di sottrarsi alle indagini, perché nato in Italia dove ha legami stabili e i contatti con i diversi movimenti “non sono indicativi dell’esistenza di un concreto pericolo di fuga”.