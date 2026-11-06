Pietracatella, finite operazioni casa Di Vita: immobile dissequestrato dopo 10 mesi

Sono terminate oggi nel primo pomeriggio le operazioni della Polizia all’interno dell’abitazione della famiglia Di Vita, in via Risorgimento a Pietracatella, dissequestrata dopo oltre dieci mesi nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso con lo Sco erano entrati nella casa questa mattina intorno alle 9 per un’ultima ricognizione prima della restituzione dell’immobile alla famiglia. Al termine delle operazioni Gianni Di Vita ha lasciato Pietracatella insieme agli agenti, diretto alla Questura di Campobasso per la firma del verbale di dissequestro.

Gianni Di Vita: “Felice di aver riavuto le chiavi di casa”

“Sono felice di aver riavuto le chiavi di casa. Scusatemi, ma non ho nulla da dichiarare oggi, specialmente. Continuate a scrivere come avete sempre fatto”, ha detto Gianni Di Vita ai microfoni de ‘La Vita in Diretta’, uscendo della Questura di Campobasso. Ad attenderlo in via Tiberio c’erano diversi cronisti e telecamere. Alla domanda se tornerà a vivere nella casa, Di Vita ha risposto senza esitazioni: “Certo“.