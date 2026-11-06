Papa Leone XIV invia telegramma a Mattarella: “In Sud America con desideri di pace e fraternità”

Papa Leone XIV è partito per l’Uruguay, prima tappa del viaggio apostolico in America Latina durante il quale Prevost si recherà anche in Argentina e Perù. L’aereo con a bordo il Pontefice, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è decollato dall’aereoporto di Fiumicino alle 7:05. L’arrivo del Papa a Montevideo è atteso per le 20:30 italiane, le 16:30 locali.

Prima di iniziare il suo viaggio, che durerà fino al prossimo 17 novembre, il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Nel momento in cui mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità”, si legge nel testo. “Con tali auspici, mi è gradito rivolgere a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana”.

Mattarella: “Viaggio America Latina darà speranze e ispirerà il mondo”

“Santità, desidero ringraziarLa sentitamente per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l’Uruguay, l’Argentina e il Perù. È per gli italiani e per me personalmente una grande gioia sapere che Ella effettuerà questo lungo e molto atteso pellegrinaggio in America Latina”, si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in risposta al telegramma di Papa Leone XIV. “Sono certo che questo Viaggio apostolico, per i messaggi che recherà e per la determinazione e la perseveranza con le quali la Santità Vostra se ne farà promotore, susciterà vaste speranze e sarà d’ispirazione non solo per gli amici popoli di quel Continente, ma per il mondo intero – ha aggiunto il capo dello Stato -. Fedeli di nazionalità e culture diverse, di ogni generazione e differenti condizioni economiche e sociali, attendono tutti con impazienza il Suo arrivo. Sono uniti dall’entusiasmo e dall’urgenza di ricevere conforto di fronte a sfide che vengono percepite con particolare gravità specie in contesti segnati da forti diseguaglianze, ulteriormente accentuate dalle ripercussioni dei conflitti internazionali e di fenomeni di portata globale come i cambiamenti ambientali. L’Italia tutta seguirà con partecipazione questo Viaggio, anche a ragione degli storici vincoli umani, culturali ed economici che la legano all’America Latina, regione che nei secoli scorsi ha accolto con generosità centinaia di migliaia di miei concittadini, migrati in quelle terre in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Con tali sentimenti, mi è gradito rinnovarLe, Santità, all’immediata vigilia di questi Suoi importanti impegni, le più sincere espressioni di affetto a nome dell’intero popolo italiano”.