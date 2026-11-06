Morte Ramy, legale famiglia: "Soddisfatti ammissione parte civile, processo sarà lungo"

“Siamo soddisfatti di essere stati ammessi come parte civile al processo per tutti i reati per i quali lo avevamo chiesto e cioé depistaggio, falso e favoreggiamento, che hanno creato un danno alla famiglia”. Lo ha detto l’avvocata Barbara Indovina, legale dei genitori e del fratello di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento di 8 chilometri per le strade di Milano con i carabinieri del Nucleo radiomobile, al termine dell’udienza preliminare a Milano. “Sarà un processo lungo ci vorrà molto tempo – ha affermato – La prossima si terrà il 21 dicembre, si discuteranno una serie di questioni e ci sarà anche l’integrazione delle parti”.