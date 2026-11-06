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venerdì 6 novembre 2026

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Morte Ramy Elgaml, i familiari del 19enne sono stati ammessi come parte civile

Morte Ramy Elgaml, i familiari del 19enne sono stati ammessi come parte civile
Fiaccolata per anniversario della morte di Ramy Elgaml a Milano, 24 novembre 2025 (Foto LaPresse)
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Lo ha stabilito la gup nel corso dell’udienza preliminare contro i sette carabinieri coinvolti nel decesso del ragazzo

Sono stati ammessi come parte civile i genitori e il fratello di Ramy Elgaml, contro i sette carabinieri, coinvolti nella morte del ragazzo, al termine di un inseguimento, il 19 dicembre 2024, per un incidente stradale. Lo ha stabilito la gup di Milano, Tiziana Landoni, nel corso dell’udienza preliminare di oggi, venerdì 6 novembre.

La famiglia del 19enne si è costituita parte civile per i reati di favoreggiamento, depistaggio e falso nel verbale d’arresto di Fares Bouzidi, l’amico 23enne di Ramy che guidava lo scooter. La famiglia non si è costituita parte civile per l’omicidio stradale perché ha già ottenuto un risarcimento dall’assicurazione. Ammessa anche la costituzione di parte civile di un sindacato dei militari. 

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