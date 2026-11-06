Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, al via il dissequestro della casa della famiglia Di Vita

È iniziato questa mattina a Pietracatella, in provincia di Campobasso, il dissequestro dell’abitazione in cui vivevano Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte il 27 e 28 dicembre 2025 dopo un’intossicazione acuta da ricina. Dopo oltre dieci mesi la casa, rimasta sotto sequestro dalle prime fasi dell’inchiesta, tornerà nella disponibilità della famiglia.

Otto agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso sono arrivati sul posto intorno alle 9, coordinati dal dirigente Marco Graziano. C’è anche Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. Prima del dissequestro è previsto un ultimo giro ricognitivo all’interno dell’abitazione, al termine del quale saranno completate le operazioni per la restituzione dell’immobile.

La casa di via Risorgimento è stata uno dei luoghi centrali dell’inchiesta della Procura di Larino. Il 30 luglio scorso vi si era svolto il lungo sopralluogo tecnico con gli investigatori italiani, gli specialisti del Robert Koch-Institut e gli esperti tedeschi: nel corso delle operazioni furono raccolti 131 campioni e reperti, successivamente destinati alle analisi in Germania. Proprio gli esiti degli accertamenti tedeschi restano tra le risposte più attese dell’inchiesta. Finora da Berlino non sono arrivati risultati e agli specialisti è stata concessa una proroga di trenta giorni per proseguire le analisi. La Procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti. Resta contestualmente aperto l’altro fascicolo, quello per omicidio colposo a carico di 5 medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso che hanno visitato e curato mamma e figlia nei giorni di Natale, prima della loro morte. A oltre dieci mesi dalla morte di Antonella e Sara restano ancora da chiarire la provenienza delle tossine del ricino, il veicolo attraverso il quale le due donne vi sarebbero state esposte e le circostanze dell’avvelenamento.

Il legale di Di Vita: “Mai chiesto dissequestro casa, evidentemente non è più utile alle indagini”

“La difesa tecnica di Gianni e Alice Di Vita, parti offese, non ha mai avanzato alcuna richiesta di dissequestro. Evidentemente gli inquirenti ritengono non più utile ai fini dell’indagine il sequestro dell’abitazione”, ha dichiarato Vittorino Facciolla, avvocato di Gianni e Alice Di Vita. Le parti hanno ricevuto l’atto nel quale si dispone il dissequestro della abitazione di Pietracatella questa mattina.

Il dato sottolineato dal legale assume rilievo perché il dissequestro non arriva in seguito a un’istanza della famiglia, che in questi mesi aveva lasciato l’abitazione nella piena disponibilità degli investigatori per gli accertamenti ritenuti necessari. La decisione di far cessare il vincolo è maturata nell’ambito dell’inchiesta. Sugli accertamenti affidati al Robert Koch-Institut di Berlino la stessa procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, aveva precisato a fine ottobre che “dalla Germania non sono pervenuti risultati”. Successivamente agli specialisti tedeschi è stato concesso altro tempo per proseguire le analisi e non sono stati resi noti nuovi esiti.

Il dissequestro della casa arriva dunque mentre restano ancora ufficialmente attese le risposte scientifiche dalla Germania, ma dopo che gli investigatori hanno evidentemente considerato esaurita la necessità di mantenere sotto sequestro l’immobile. La Procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti.