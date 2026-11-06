L’ex vicepresidente della Regione Sicilia Armao agli arresti domiciliari per corruzione

Arresti domiciliari per l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Giuseppe Armao. La misura cautelare è stata disposta dalla Gip di Palermo, Giuseppa Zampino, in relazione all’inchiesta per corruzione. Domiciliari anche per l’avvocato Pierluigi Matta e per Luigi Zancla, ex presidente della Samo onlus.

Accolta quindi l’impostazione dell’accusa secondo cui Armao, che è anche esperto del presidente della Regione, avrebbe intascato soldi in cambio di favori. Rigettate invece le misure per il deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Lombardo, per Mario Lupo (presidente della ‘Samot onlus’) e per gli imprenditori Sergio Vella (della Seap Bio Energy), Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne (ex amministratore delegato ed ex co-direttore generale della Cva, la Compagnia valdostana delle acque).

Il gip: “Armao nascondeva i soldi della tangente nel pendolo”

“Il 2 marzo 2026, Armao, dovendo consegnare alla propria ex moglie una somma di denaro destinata all’acquisto di abbigliamento per la figlia, si recava nel proprio studio, recuperava il medesimo contenitore cilindrico nascosto nell’orologio a pendolo e ne estraeva una somma di denaro contante, apparentemente pari a circa 1.000,00 euro, che successivamente consegnava alla donna. Tale successivo rinvenimento costituisce un elemento di riscontro rispetto all’ipotesi secondo cui l’involucro occultato il 9 febbraio potesse contenere denaro precedentemente consegnato da Matta ad Armao“. Lo si legge nell’ordinanza con cui il Gip di Palermo, Giuseppa Zampino, ha posto ai domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao.