Firenze, la denuncia degli studenti dell’Agrario: “I carabinieri ci hanno puntato le pistole in faccia”

Un centinaio di studenti dell’Istituto Agrario di Firenze si sono riuniti in presidio per denunciare quanto sarebbe accaduto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre, quando il tentativo di occupazione della scuola, nella zona del parco delle Cascine, è stato interrotto dall’intervento dei carabinieri. I militari erano arrivati dopo una segnalazione della vigilanza privata relativa a un possibile furto notturno. Gli studenti contestano le modalità dell’intervento e riferiscono di minacce, perquisizioni e pistole puntate contro di loro. Alla manifestazione erano presenti anche esponenti di Usb, Collettivo Ex Gkn e Carc.

La denuncia degli studenti: “Eravamo seduti a terra con le mani alzate”

In un comunicato diffuso dal collettivo studentesco, i ragazzi raccontano di essere stati affrontati dai carabinieri mentre si trovavano all’interno della scuola. “I carabinieri sono entrati con le pistole puntate contro la nostra faccia mentre eravamo seduti a terra con le mani alzate”, si legge nella nota. Gli studenti denunciano inoltre perquisizioni “a corpo contro il muro” e comportamenti violenti, accompagnati da insulti e accuse di essere “come terroristi”.

Nel racconto viene anche riferito che alcuni ragazzi avrebbero accusato malori a causa dei fumogeni provocati dall’attivazione dell’allarme antifurto. Gli studenti sostengono di aver affisso uno striscione con la scritta “Agrario occupato” proprio per chiarire che si trattava di un’occupazione e non di un tentativo di furto. Secondo la loro ricostruzione, inoltre, i cancelli erano stati chiusi per impedire l’ingresso di eventuali persone esterne. “Le persone esterne e non autorizzate sono stati i carabinieri che hanno deciso di scavalcare la recinzione occupando il giardino e poi hanno iniziato a prendere a calci i portoni creando tensione e paura”, scrivono ancora nel comunicato. Gli studenti affermano di aver cercato più volte una mediazione, senza riuscire a ottenerla, fino a quando i militari sarebbero riusciti a sfondare una porta, minacciandoli e insultandoli.

La Cgil: “Intervento di gravità inaudita, le autorità facciano chiarezza”

Sulla vicenda è intervenuta anche la Cgil Firenze, che ha espresso preoccupazione per quanto denunciato dagli studenti. “Quanto raccontato dagli studenti dell’Agrario è di una gravità inaudita. Le autorità facciano chiarezza”, ha scritto il sindacato sul proprio profilo Facebook. La Cgil e la Flc Cgil hanno chiesto che venga fatta luce sulle modalità dell’intervento, richiamando le segnalazioni relative a porte sfondate, pistole puntate, minacce, insulti e perquisizioni. “La descrizione dei fatti restituisce un comportamento delle forze dell’ordine inconciliabile con lo Stato democratico e il rispetto della dignità di qualunque cittadino, a maggior ragione se minorenne”, si legge nella presa di posizione.

Il sindacato ha inoltre auspicato che le considerazioni degli studenti vengano accolte dall’amministrazione scolastica, affinché possano essere ripristinati quanto prima confronto e dialogo costruttivi.

Il colloquio con il preside e l’assemblea del 9 novembre

Nella mattinata di venerdì il preside dell’Istituto Agrario Andrea Marchetti, ha avuto un lungo colloquio con alcuni studenti all’esterno della scuola. È stata inoltre fissata per lunedì 9 novembre un’assemblea di istituto, che coinvolgerà sia la sede principale alle Cascine sia il professionale di via de’ Vespucci.