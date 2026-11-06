Camorra, sequestrati Rolex e 50mila euro a un imprenditore legato al clan dei Casalesi

È Antonio Magliulo l’imprenditore ritenuto legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, al quale la Direzione investigativa antimafia di Napoli ha sequestrato beni per oltre 3 milioni di euro. Durante l’esecuzione del provvedimento, gli investigatori hanno trovato anche orologi Rolex e 50mila euro in contanti, estendendo il sequestro a questi ulteriori beni. Gli accertamenti patrimoniali hanno riguardato anche familiari dell’imprenditore. Tra i beni sequestrati figura uno yacht Pershing 48, un’imbarcazione di circa 15 metri acquistata recentemente. Il provvedimento riguarda inoltre 11 immobili, alcuni dei quali particolarmente lussuosi, situati tra Casal di Principe, Casapulla e San Nicola la Strada nel Casertano, tre società, autovetture e 33 rapporti finanziari.

Le operazioni eseguite questa mattina hanno confermato, secondo gli investigatori, il tenore di vita elevato dell’imprenditore, con disponibilità patrimoniali ritenute sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, nonostante l’attività nel settore dell’edilizia. Magliulo, condannato in primo grado nel 2023 a 8 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa, secondo gli investigatori avrebbe fornito per anni un contributo alle attività economiche del clan dei Casalesi, occupandosi della fornitura di materiali edili alle imprese aggiudicatarie degli appalti pubblici controllati dall’organizzazione criminale. Avrebbe inoltre garantito risorse finanziarie al clan attraverso operazioni di cambio assegni e fatturazioni fittizie, mettendo a disposizione anche i locali delle proprie aziende per le riunioni degli appartenenti alla cosca. Il sequestro è stato disposto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta della Dda e della Dia di Napoli.