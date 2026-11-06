Allarme bomba su un volo da Roma a Lisbona, un secondo aereo deviato a Venezia. Coinvolti anche 4 voli in Francia

Questa mattina un nuovo allarme bomba è scattato su un volo Ryanair decollato da Roma e atterrato a Lisbona, in Portogallo, alle 8. L’allerta è stata ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell’ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. Lo riporta Cnn Portugal. Un secondo allarme ha riguardato anche un aereo diretto in Italia dalla Repubblica Ceca: si tratta di un volo Wizz Air Praga-Roma che è stato deviato a Venezia, dove è atterrato intorno alle 10. A informare della presunta presenza di un ordigno a bordo del velivolo, secondo quanto si apprende, sarebbe stata una telefonata arrivata alle autorità ceche. Dalle prime informazioni non ci sarebbero legami con l’e-mail arrivata ieri dal sedicente gruppo dei ‘Combattenti dello Stato Maschile‘: in corso le indagini.

Le autorità stanno prendendo provvedimenti per valutare e confermare la credibilità di entrambe le minacce dopo il caos registrato ieri nei cieli di tutta Europa. Anche la Francia denuncia nuovi allarmi bomba: stando a quanto annunciato dal primo ministro Sébastien Lecornu, nelle ultime ore sono stati registrati “quattro nuovi allarmi bomba contro aerei in volo sul territorio francese. Gli aerei sono atterrati in sicurezza. Le squadre di artificieri stanno effettuando i controlli di sicurezza. È in corso un’indagine per determinare l’origine di queste minacce, che interessano tutta l’Europa”.