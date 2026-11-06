A Francesco Trebisonda il premio “Radici di Calabria, Eccellenze di Roma”

Francesco Trebisonda, originario di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, direttore commerciale Italia e membro del consiglio di amministrazione di Aon, ha ricevuto mercoledì 4 novembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il premio ‘Radici di Calabria, Eccellenze di Roma’, istituito per celebrare le personalità di origine calabrese che, attraverso il proprio impegno, le competenze e i risultati raggiunti, contribuiscono alla crescita e al prestigio di Roma.

Il manager, da venticinque anni in Aon, una delle principali multinazionali mondiali nel settore della gestione dei rischi e della consulenza, è stato premiato “per una eccellenza manageriale che unisce successo professionale, valori umani e amore per la propria terra”.